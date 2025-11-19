TPS:n Ruben Rafkin yritti haastaa KooKoo-hyökkääjä Manu Mäkelää tappeluun, mutta joutui tyytymään vain 10 minuutin käytösrangaistukseen.
Ottelussa kauden ensimmäisen maalinsa tehnyt Rafkin taklasi KooKoon Samuel Valkeejärven tylysti laitaan toisen erän lopulla. Sen jälkeen Mäkelä kävi tönäisemässä TPS-puolustajaa selkään ja sen jälkeen jaloille.
Rafkin menetti malttinsa ja pudotti hanskat, haastaen Mäkelän tappeluun. KooKoo-hyökkääjä pysyi kuitenkin kylmänä ja luisteli vain tiehensä.
Katso tilanne ylälaidan videolta.
TPS:n ottelu alkoi kotijoukkueen osalta sähäkästi, kun Rafkin iski kiekon reppuun reilun kuuden minuutin pelin jälkeen. Mäkelä tasoitti lukemat ensimmäisen erän loppupuolella.