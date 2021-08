Suihku tulvii ja kotiovi ei lukitu – Sofia, 20, järkyttyi arjesta upouudessa 16-kerroksisessa maamerkissä

Lumo ei tutkinut vahingon syytä

Eldberg ryhtyi selvittämään asiaa Kojamon teknisen isännöitsijä kanssa. Eldberg pyysi, että joku isännöinnistä tulisi tarkistamaan putket ja selvittämään tarkemmin, missä vika on.

Viikkoa myöhemmin Eldberg soitti uudelleen ja tivasi, mitä tutkimuksia isännöinti on tarkalleen tehnyt.

– Vaikutti siltä, että he aikovat vierittää tämän minun syykseni, eivätkä aio tutkia syytä itse ollenkaan.

Poikkeuksellinen vahinko

Kojamon viestintäpäällikkö Marika Koskinen vahvistaa sähköpostitse, että rakennuksessa on ollut yksi vesivahinko, jonka tarkka alkuperä on epäselvä.

– Viemäri on kaikki standardit täyttävä eikä siihen liittyvää vikaa kuormitustestauksessa löytynyt, Koskinen kirjoittaa.

– Tämäntyyppiset vahingot uudiskohteissa ovat poikkeuksellisia, ja tilanne on pyritty korjaamaan pikaisesti, sanoo Koskinen.

"Lumo vain käyttää meitä"

Eldbergin ongelmat eivät jääneet vesivahinkoon. Eldberg on huomannut ongelmia myös kotiovensa lukossa.

Myös Eldbergin naapuri on huomannut vian. Naapuri esiintyy tässä jutussa nimellä Anniina.

Molemmat kertovat, että asuntojen kotiovet sulkeutuvat huonosti. Ovi ei sulkeudu ilman huomattavaa voiman käyttöä, koska telki on jumittunut asentoon, josta se ei vetäydy oven sisään ilman kahvan kääntämistä.

Asuntojen ovissa on kahva molemmilla puolilla, jota vääntämällä telki vetäytyy sisään, kuten kuuluukin. Näinkään suljettaessa ovi ei kuitenkaan aina lukitu, vaan jää helposti auki.

– Tuntuu, että Lumo ei välitä meistä ja vain käyttää meitä. He sanovat korjaavansa ongelmat, mutta jos he sen tekevät, siihen menee pitkä aika, sanoo Anniina.

– Minusta on tullut ihan hysteerinen tuon oven kanssa. Ennen kuin lähden mihinkään, minun on tarkistettava, että ovi on oikeasti lukossa, koska se ei mene lukkoon joka kerta, sanoo Eldberg.