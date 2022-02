Astmaa sairastavan helsinkiläisnaisen painajainen: Asunto peittyi pölystä naapurirapun remontin vuoksi, asuu nyt hotellissa eikä korvaajasta ole tietoakaan

Mian 100-vuotiaassa taloyhtiössä Helsingin Kruununhaassa alkoi tammikuussa linjasaneeraus. Remontti alkoi viereisistä rapuista, ja näin ollen Mian rapun asunnot olivat yhä asumiskäytössä.

Mia kuitenkin pakeni remontin ääniä muutamaksi päiväksi tuttavansa luokse. Hän palasi helmikuun ensimmäisenä päivänä kotiin yhdeksi yöksi, eikä aavistanut millaisen painajaisen keskelle joutuisi.

– Ihmettelin keittiöön mennessäni, että miten siellä on niin pölyistä. Myös hengitysilma oli jotenkin paksua. Kylpyhuoneen valkoinen allas oli musta. Koko kylpyhuone oli paksun valkoisen pölyn peitossa, Mia kertoo.

Astmakohtaus iski yöllä

Mia päätti kuitenkin jäädä nukkumaan yhdeksi yöksi kotiinsa. Tämä kostautui yöllä karmealla tavalla.

– Sain yöllä kolmen neljän aikaan astmakohtauksen lääkityksestä huolimatta. En saanut henkeä. Se on kauhea tunne. Oli vähällä etten soittanut ambulanssia. Otin kohtauslääkkeen ja sitten helpotti, mutta unta en enää saanut. Menin aamulla Allergiasairaalaan.

Ilmastointikanavia ei tukittu, sillä pölyn leviämisen riskiä ei pidetty suurena

Ennen sairaalaan lähtöä Mia ehti keskustella remonttia hoitavan urakoitsijan projektipäällikön kanssa. Hän ehti myös kutsua työnjohtajan tarkastelemaan asuntonsa kärsimiä vahinkoja.

Mia sai kuulla pölyn kulkeutuneen asuntoonsa ilmastointikanavien ja rakenteiden kautta muista asunnoista.

– Projektipäällikkö sanoi, että heillä oli kyllä ollut tieto pienestä riskistä siihen, että tällaista voi tapahtua. Mutta sitä ei ollut pidetty niin isona riskinä, että aukkoja olisi tukittu.

Pölyä oli kulkeutunut myös joidenkin saman rapun naapureiden asuntoihin.

– Kaikista eniten pölyä oli kuitenkin jostakin syystä kulkeutunut juuri meille.

Pariskunta asuu nyt hotellissa

Tilanne kotona oli luonnollisesti kestämätön tällaisen yön jälkeen. Niinpä Mia pakeni miehensä kanssa ensimmäiseksi AirBnB -asuntoon, jonka jälkeen pariskunta muutti lähellä kotia sijaitsevaan hotelliin asumaan.

– Hotellihuone on asunnoksi äärimmäisen pieni ja mieheni joutuu vetämään luentoja etänä kylpyhuoneesta käsin. Olemme kantaneet nojatuolin kylpyhuoneeseen. Olemme syöneet pelkkää mikroruokaa.

– Pahinta on se, että emme tiedä kuinka kauan tilanne kestää. Pääsemmekö ikinä takaisin kotiin? Kuka maksaa sijaisasunnon ja kuinka pitkäksi aikaa se täytyy varata? Mia pohtii.

Sijaisasuntoa remontin ajaksi ei ole tarjottu urakoitsijan eikä taloyhtiön puolesta.

Mian mukaan urakoitsija on nyt saanut tukittua ilmastointiaukkoja, joista pölyä kulkeutuu. Siivouskin on tilattu, mutta mitään varmuutta siitä ei ole, että asunto olisi asumiskelpoinen. Mia pelkää myös, ettei siivousta saada kunnolla suoritettua ilman lisävahinkoja esineille, jotka olivat jo ehtineet pölyttymään pahoin.

– Siivouksen on määrä alkaa tiistaina. Urakoitsija on silti todennut, että pölyriski tulee kestämään vuoden. Astmaatikkona en myöskään voi itse mennä laittamaan tavaroita muovin alle. Ne pitäisi ensin puhdistaa ja tekstiilit pestä.

Vakuutusyhtiö ei ole toistaiseksi korvannut mitään

Korvauksia vaurioista tai hotellissa asumisesta ei ole toistaiseksi sovittu, sillä sekä urakoitsijan että taloyhtiön isännöitsijän mukaan vastuu olisi Mian käyttämällä vakuutusyhtiöllä.

Vakuutusyhtiö tarvitsee Mian mukaan lisää tietoja vahingon syystä. Vakuutusyhtiön mukaan tämäntyyppiselle vahingolle saattaa kohdistua rajoitusehto.

– Meillä on laaja kotivakuutus. Siksihän vakuutus on, että jos jotakin tällaista tapahtuu, niin sen pitäisi auttaa, että pääsee pahimman yli. Nyt vakuutusyhtiö tarjoilee verukkeita, että miksi tätä ei ehkä voida korvata.

– Kaikki kääntävät meille kylkensä ja sysäävät vastuuta toisilleen.

Mia on myös halunnut selvittää rakennuspölyn koostumuksen. Hän on tilannut kartoituksen selvittääkseen, onko pölyn seassa esimerkiksi asbestia tai jotakin muuta vaarallista. Paikalle on saapumassa asiaan erikoistunut yritys. Toistaiseksi on epävarmaa, kuka tutkimuksen maksaa. Mian saaman tiedon mukaan ainakin yhdestä asunnosta oli löytynyt asbestia.

Mian vuokraisännän mukaan korvausvastuu on urakoitsijalla ja Mian käyttämällä kotivakuutusyhtiöllä.

– Urakoitsijan kanssa on koko ajan käyty keskusteluja hyvässä hengessä ja he ovat ystävällisesti ottaneet asiaan kantaa, mutta mitään ei tapahdu. Urakoitsija ei myöskään ole toimittanut vahinkoraporttia. Sitä olemme pyydelleet jo kaksi viikkoa. Sitä tarvitsisi myös vakuutusyhtiö, että he voisivat todeta, korvaavatko jotakin.

"Ensimmäistä kertaa on sellainen olo, etten tiedä miten jaksan"

Miaa on sotkun keskellä alkanut painaa myös huoli omasta jaksamisesta. Luonnollisesti asia on vaatinut paljon selvittelyä ja hän on joutunut soittamaan useita puheluita muun muassa urakoitsijalle, ympäristötarkastajalle ja omalle vakuutusyhtiölleen.

– Olen monessa liemessä keitetty ja paljon elämässäni hoitanut isoja projekteja, mutta ensimmäistä kertaa on sellainen olo, että en tiedä miten tässä jaksan.

– Onneksi on tullut tukea sosiaalisen median kautta ja moni on tarjonnut apuaan. Ystävät ovat sanoneet, että voin mennä heidän luokseen syömään tai esimerkiksi tulostamaan papereita.

Urakoitsija kertoo selvittävänsä asiaa

MTV Uutiset tavoitti Mian taloyhtiössä saneerausta suorittavan Grahn-yhtiön projektipäällikön Henri Kurosen. Hän kertoo olleensa lomalla kaksi viikkoa ja sanoo pystyvänsä kommentoimaan asiaa tarkemmin myöhemmin. Kurosen mukaan tilanteesta päästään kartalle tarkemmin arkipäivänä.

– Tällä hetkellä en voi oikein vastata siihen, mikä siellä on tilanne ja miten asiaa on hoidettu. Minun täytyy nyt selvitellä asiaa enemmän eli en kommentoi vielä tässä vaiheessa. Tällä hetkellä ei nyt saada ketään muutakaan tätä asiaa kommentoimaan, Kuronen sanoo.