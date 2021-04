Suezin kanavan tukkineessa laivassa oli viilentäviä pelituoleja valmistavan suomalaisfirman rahti: Vakuutusta ei ollut

Suezin kanavaan juuttuneen ja sittemmin siitä irrotetun Ever Given -rahtilaivan kyydissä olleiden konttien omistajat odottavat edelleen lähetyksiään. Yksi heistä on tietokonepelaamista varten kehitettyjä, viilentäviä pelituoleja valmistavan suomalaisen Frost Demonin yrittäjä-toimitusjohtaja Alex Fjäder.

– Kontti, mitä on kovasti odoteltu, kun on ollut kysyntää enemmän kuin tavaraa, istuu laivan kyydissä, Fjäder kertoo Kauppalehdelle.

– Kontti on lähtenyt Shenzhenin satamasta Kiinasta maaliskuun alkupuolella ja sen oli tarkoitus saapua Rotterdamiin huhtikuun ensimmäisellä viikolla.

Tällä hetkellä laiva on Fjäderin tietojen mukaan satamassa Egyptissä. Maa vaatii miljardikorvausta ennen kuin laiva päästetään jatkamaan matkaa.

– Kaikki on nyt erityisen sekavaa, sillä korvauksia on vaatimassa monta sellaista osapuolta, jotka eivät normaalisti ole apajilla. Optimistisin arvio on, että saamme rahdin yhden-kahden kuukauden päästä, voi olla että ei koskaan.

Mutkikas prosessi

Fjäder kertoo, että varustamoyhtiö Evergreeniltä tulee tälle hetkellä koottuja tiedotteita kaikille, joille on rahtia laivassa. Evergreen ei kuitenkaan itse omista Ever Given -laivaa, vaan on vuokrannut sen toiselta yhtiöltä, mikä tekee prosessista entistä mutkikkaamman.

– Haveri-ilmoituksen on tehnyt laivan omistanut yhtiö. Merikuljetuksen osalta kun tulee katastrofaalinen ongelma, se maksatetaan aina asiakkaalla. Niistä ei saa koskaan mitään korvauksia, joutuu vain maksamaan. Niin se vain menee, Fjäder toteaa.

– Haveri perustuu siihen, että ostat takaisin omistusoikeutesi konttiin. Tietenkin, jos on iso korporaatio, kyllä ne lähtevät sitä karhuamaan. Mutta pienemmillä toimijoilla voi olla hankalampaa.

Fjäder kertoo, että Ever Givenin rahdista tulleessa haveri-ilmoituksessa olevissa lomakkeissa on kirjattu, että ilmoitukseen sitoutuvan rahdin omistaja maksaa kaikki kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset joita ei kerrota etukäteen.

– Haveri-ilmoitus on aika iso, siinä on paljon osapuolia ja siihen varmasti laitetaan paljon kustannuksia, mitä siihen ei välttämättä kuulu. Kyllä me olemme varautuneet henkisesti siihen, että koko kontin arvo menee siinä ja konttia ei oteta ulos.

Vakuutus puuttui

Tilannetta varten yritys voi ottaa vakuutuksen, joka saattaa korvata kuljetuksen.

– Sitten vakuutusyhtiö alkaa riitelemään, että kuka maksaa ja mitä. Meidän konttiamme ei ole vakuutettu, tuotteemme on niin modulaarinen. Toki se ei ollut laskelmissa mukana, että maailman suurin konttialus jää kiinni Suezin kanavaan.

Fjäder pääsi jyvälle Ever Givenin tilanteen uutisten kautta.

– Uutiskuvat nähdessäni huomasin, että kyljessä lukee isolla Evergreen, mikä on meidän rahtipalvelujemme tarjoaja. Selvitin, onko meidän konttimme mennyt ohi satamasta. Katsoin rekisteristä, että seilaavan aluksen nimi on Ever Given ja sehän oli sama missä meidän konttimme oli, Fjäder nauraa.

Kesti kaksi päivää, ennen kuin Evergreeniltä tuli virallinen ilmoitus asiasta.

Tilannetta ei helpottanut se, että konttien hinnat olivat jo valmiiksi huomattavan korkeat.

– Konttien hinnat ovat osasyy, miksi meillä on ollut toimitusvaikeuksia. Onhan se katteita syönyt, mutta olemme tehneet peliliikkeitä, joten seuraukset eivät ole olleet katastrofaalista. Suezin kanavan tilanne oli vain hetkellinen häiriö.

Frost Demonilla selvitetään mahdollisuutta lisätä tuotantoa Euroopassa ja Suomessa, mikäli rahtihinnat vielä nousevat.