Suomalaisasiantuntija: Suezin kanavan tukos ei olisi voinut sattua pahempaan aikaan – maailmankauppaan myöhästymisiä

Valtavat kerrannaisvaikutukset

Suezin tilanne ei heijastu kokonaiskuvaan vain Ever Given -aluksen kuljettamien konttien takia. Tukoksen vuoksi viivästyi myös ainakin sadan kanavassa jo olevan tai siihen pyrkivän aluksen matka, joista Ojalan arvion mukaan yli puolet on nimenomaan konttialuksia.

Ojala pitää Ever Given -aluksen omistavan taiwanilaisyhtiön ilmoittamaa kovaa tuulta mahdollisena selityksenä turmalle.

– Konttialus on kuin ruotsinlaiva. Sen tuulipinta on todella iso. Silloin, kun aluksen nopeus on hyvin alhainen, sen ohjailtavuus on tosi heikko ja tuulen vaikutus suuren pinta-alaan voi olla sellainen, ettei alusta pysty ohjaamaan, Ojala sanoo.