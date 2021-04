HS: Suezin kanavan tukkineen aluksen pelastuskustannukset lankeamassa rahdin omistajille – maksajana myös S-ryhmä

HS:n uutisesta käy ilmi, että S-ryhmällä on aluksella kolme kontillista sille kuuluvaa tavaraa, muun muassa kodinelektroniikkaa. Ongelmana on, että alus on edelleen jumissa Egyptissä, eikä matkan jatkamisen ajankohdasta ole vielä tietoa.

Egypti vaatii jättikorvauksia

Talouslehti The Wall Street Journalin mukaan Egypti vaatii Ever Given -aluksen omistajilta peräti miljardin dollarin, eli noin 840 miljoonan euron korvauksia, jotka on maksettava, ennen kuin laiva voi suunnata kohti päätepistettään Rotterdamin satamaa Hollannissa.