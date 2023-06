Sudanin taisteluiden osapuolet sopivat uudesta tulitauosta – jo 2,2 miljoonaa ihmistä jättänyt kotinsa

Sudanissa taistelevat kenraalit ovat päässeet sopuun uudesta 72 tunnin mittaisesta tulitauosta, jonka on määrä alkaa sunnuntaiaamuna kello 7 Suomen aikaa.

Taisteluissa on kyse Sudanin asevoimien ja sitä vastaan taistelevien puolisotilaallisten RSF-joukkojen edustajien konfliktista.

Sovun syntymisen alla taistelut ovat kiihtyneet Sudanissa ja pääkaupunki Khartumissa on kuollut lauantaina ainakin 17 siviiliä ilmaiskuissa. Kuolonuhreista kertoneen kansalaisjärjestön mukaan kuolleiden joukossa on viisi lasta. Lisäksi Sudanin länsiosassa sijaitsevalta Darfurin alueelta on paennut viime päivinä satoja haavoittuneita rajan yli Tshadiin hakemaan hoitoa.