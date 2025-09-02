Yli 1000 kuollut maanvyörymässä Sudanissa

Sudanin Darfurissa yli tuhat ihmistä kuollut maanvyörymässä.
Sudanissa arviolta yli tuhat ihmistä on kuollut maanvyörymässä maan länsiosassa sijaitsevalla Darfurin alueella. Asiasta kertoo aluetta hallitseva kapinallisryhmä.
Ryhmän lausunnon mukaan maanvyörymä iski Marrahvuorilla sijaitsevaan Tarasinin kylään sunnuntaina. Alustavien tietojen perusteella yhtä lukuun ottamatta kaikki kylän asukkaat ovat saaneet surmansa.
Kylässä oli arviolta yli tuhat asukasta.
Kapinallisryhmä pyysi YK:lta ja avustusjärjestöiltä apua kuolleiden löytämiseksi.
Jo kolmatta vuotta riehuva Sudanin sisällissota on syössyt maan yhteen maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä. Kymmeniätuhansia on kuollut puolisotilaallisten RSF-joukkojen ja maan hallinnon joukkojen välisten taisteluiden seurauksena, ja YK:n mukaan toistakymmentä miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.
Osiin Darfuria on julistettu nälänhätä. Lisäksi Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) mukaan on perusteltua uskoa, että Darfurin alueella tehdään sotarikoksia sekä rikoksia ihmisyyttä vastaan.