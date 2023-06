Yhdysvallat ja Saudi-Arabia yrittävät saada aikaan uutta tulitaukoa Sudaniin

Yli 1 800 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa ja sadoittain on haavoittunut. Noin 1,2 miljoonaa ihmistä on paennut taisteluja kodeistaan ja pitkälle yli 400 000 on paennut ulkomaille. Taistelut ovat syösseet jo valmiiksi rutiköyhän maan yhä lähemmäs täysimittaista humanitaarista katastrofia.