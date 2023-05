Sudanissa sovittu tulitauosta, määrä alkaa maanantaina

Sudanissa maan asevoimat ja puolisotilaalliset RSF-joukot ovat sopineet viikon kestävästä tulitauosta, kertovat Yhdysvallat ja Saudi-Arabia yhteisessä lausunnossaan. Tulitauon on määrä alkaa maanantai-iltana Suomen aikaa kello 22.45.

Huhtikuun puolivälissä alkaneiden taisteluiden aikana on sovittu tulitauoista useasti aiemminkin, mutta taistelut ovat monesti jatkuneet niistä huolimatta.

Taisteluissa kuollut satoja, valtaosa siviilejä

Taisteluissa on kuollut satoja ihmisiä, joista valtaosa on ollut siviilejä. Lisäksi yli miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.