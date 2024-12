Tasavallan presidentin kanslia kertoo presidentti Stubbista leviävän postauksen olevan valheellinen. Kanslia on ollut asiasta yhteydessä Suomen suurlähetystöön Nigeriassa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbista leviää harhaanjohtava video.

Sosiaalisessa mediassa laajasti jaetulla videolla presidentti Stubbin väitetään antavan tukensa biafralaisille separatisteille, jotka pyrkivät irrottautumaan Nigeriasta ja perustamaan uuden valtion.

AFP:n julkaisema faktantarkistus paljastaa, että todellisuudessa Stubb ilmaisee videolla myötätuntoa Ukrainaa kohtaan. Alkuperäinen video on julkaistu marraskuussa ja se on katsottavissa Stubbin X-tililtä. Tuolloin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Stubbia tuesta maalleen.

Myös tasavallan presidentin kanslia vahvistaa MTV Uutisille julkaisuun leikatun osia Ukrainaan lähetetystä tervehdyksestä.

Stubb puhuu videolla englanniksi ja video on tekstitetty suomeksi.

Asiayhteydestä irrotettu video alkaa sillä, että presidentti kertoo Suomen talvisodan kestäneen 105 päivää.

– Teidän sotanne on kestänyt 10 kertaa kauemmin. Ymmärrämme, mitä käytte läpi. Tuemme teitä niin kauan kuin on tarpeen. Tuemme teitä, koska se on moraalisesti oikein. Tuemme teitä, koska taistelette itsenäisyytenne puolesta. Tuemme teitä, koska taistelette Euroopan turvallisuuden puolesta.

Videolla esitetään vierekkäin presidentti Stubb ja suomalaisnigerialainen, yrittäjä ja kokoomusta edustava paikallispoliitikko Simon Ekpa. Ekpa on johtanut itse perustamaansa Biafran pakolaishallitusta ja IPOB-separatistiliikettä, joka on luokiteltu Nigeriassa terroristijärjestöksi.

Ekpa vangittiin marraskuussa epäiltynä terroristisessa tarkoituksessa tehdystä julkisesta kehottamisesta.

Presidentti Stubb ei mainitse videolla Nigeriaa, Biafraa tai Ekpaa.

Tasavallan presidentin kanslia kertoo olleensa yhteydessä asiasta Suomen suurlähetystöön Nigeriassa.

– Postaus on valheellinen ja harhaanjohtava, kansliasta kommentoidaan sähköpostitse MTV Uutisille.

Lisäksi X-alustalla leviävä video on ilmiannettu.