Göran Stubb ei osallistunut valtakunnalliseen isänpäiväjuhlaan, jossa hänen poikansa palkitsi ansioituneita isiä. Syy poisjääntiin löytyy Tampereelta.

Presidentti Alexander Stubb piti valtakunnallisessa isänpäiväjuhlassa lämminhenkisen puheen, jossa hän kertoi suhteestaan omaan isäänsä Göran Stubbiin.

– Me isät olemme kaikki erilaisia. Ei ole yhtä tapaa olla isä. Itse olen ollut onnekas. Isä, eli pappa, on aina ollut esikuvani, tukeni ja turvani, ja on sitä edelleen. Ei ole ollut niin isoa tai pientä asiaa, josta en olisi voinut isän kanssa puhua. Aina on löytynyt ratkaisu.

Aivan kaikissa asioissa presidentti ei kuitenkaan sentään isänsä puoleen käänny.

– Toki myönnän, että en nyt hirveän usein isälle soittele ulkopoliittisista kriiseistä eli niin pitkälle meidän yhteistoiminta ei ulotu, presidentti hauskuutti yleisöä.