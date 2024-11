Ensimmäistä isänpäiväänsä viettävä Eetu Pursiainen: "Haluan olla luotettava isä, jolta saa apua mihin tahansa"

– Hän on todella suloinen tyyppi jo, mitä tässä on häneen muutama päivä päästy tutustumaan. Suunnatonta iloa, Pursiainen kuvailee. Poika syntyi kuukauden etuajassa, joten oli yllätys, että Eetu Pursiainen pääsi viettämään isänpäivää jo tänä vuonna. – Haluan olla luotettava isä, jolta saa aina apua mihin tahansa, mitä ikinä se onkaan ja milloin tahansa.

Stubb: Kunniamerkit myös isille

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi, että ensi vuodesta lähtien kunniamerkkejä jaetaan myös isille. Äitejä on jo pitkään huomioitu kunniamerkeillä äitienpäivänä. – Kuulostaa tosi hyvältä näin tasa-arvon näkökulmasta. Isät ovat kuitenkin tosi tärkeässä roolissa, Noora Manninen sanoo.

– Tässäkin on toimittu tiiminä. Isät kuitenkin osallistuvat ihan yhtä lailla, Noora Manninen sanoo.



Myös Eetu Pursiainen kannattaa ajatusta.



– Se on hieno juttu, että jaetaan, mutta isoin kunniamerkki on hän tässä, Pursiainen sanoo ja viittaa vieressä nukkuvaa pienokaista.