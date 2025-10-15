Presidentin mukaan kukaan ei olisi uskonut nuoresta Alexanderista, että hänestä tulee presidentti.

– Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti!

Näin tervehtivät presidentti Alexander Stubbia noin tuhat Mikkelin Saimaanportin yhtenäiskoulun oppilasta ja opettajaa itse tehdyt Suomen liput käsissään.

Stubb vieraili keskiviikkona Mikkelissä tapaamassa Maavoimien operaatiokeskuksessa sekä Naton pohjoisen alueen johtoa että Maavoimien esikunnan henkilöstöä.

Kauppakeskus Stella oli tupaten täynnä ihmisiä, jotka halusivat nähdä presidentin.Lehtikuva / Vesa Moilanen

Operaatiokeskuksesta vierailu eteni Saimaanportin koululle, jossa oppilaat pääsivät tapaamaan presidenttiä.

Presidentti lohdutti oppilaita, joita koulunkäynti ei innosta. Hän kertoi heränneensä opiskeluun vasta parikymppisenä opiskellessaan Yhdysvalloissa.

– Se muutti elämäni. Vähän tällainen rasavilli nuori poika minä taisin olla. Ja jos joku olisi kysynyt, tuleeko tuosta jonain päivänä presidentti, niin jokainen olisi sanonut, että ei varmasti tule.

Presidentin valinta sai itkemään

Mikkeliläisillä oli mahdollisuus ottaa kuva presidentin kanssa. Ellen ja Isla Hasanen olivat tulleet katsomaan presidenttiä äitinsä kanssa. Ellen Hasasella on myös perustelu sille, miksi siskokset halusivat presidentilliseen kuvaan.

– Se on sellainen tyyppi, joka päättää asioista, Hasanen kertoo STT:lle.

Hasasen mukaan presidentti moikkasi heitä ja kiitti paikalle tulemisesta.

Presidentin kanssa kuvautti itsensä ensimmäisenä mikkeliläinen Juhani Oksman.

Hän kertoo saaneensa vuonna 2016 tuolloin kokoomuksen puheenjohtajana toimineelta Stubbilta pikaisen paranemisen toivotukset sairastuttuaan ennen puoluekokousta. Oksman halusi nyt tulla tervehtimään presidenttiä.

– Kun hänestä tuli presidentti, niin sinä iltana itkin ilosta, Oksman kertoo STT:lle.

Oksman on itsekin kokenut poliitikko. Hän kertoo toimineensa Mikkelissä aiemmin kaupunginvaltuutettuna 38 vuotta.

Vasta vuoden Mikkelissä asunut Lisbeth Sorvisto toivotti presidentin tervetulleeksi kaupunkiin ruotsiksi.

– Tyttären mies on puolustusvoimissa. Minua kiinnostaa Nato ja Suomen puolustus. Ihan sen takia halusin tulla paikalle, Sorvisto kertoo STT:lle.

6:10 Katso myös: Stubb kommentoi medialle asekauppoja Yhdysvaltojen kanssa.

Paljon opittavaa nuorilta

Ennen kuvien ottamista presidenttiä pääsivät jututtamaan Mikkelin nuorisovaltuuston puheenjohtaja Olivia Salminen ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Toivo Tiihonen.

Salminen kysyi Stubbilta, mikä on tärkein asia, jonka hän on nuorelta oppinut.

Presidentti kertoi uskovansa käänteiseen mentorointiin eli siihen, että vanhemmilla ihmisillä on paljon opittavaa nuorilta.

– Ehkä minun sukupolveni kasvoi sellaiseen yhteiskuntaan, jossa kaikki viisaus piili kokemuksessa. Nyt teknologian kehityksen myötä emme voi enää ottaa sitä asennetta, että minä opettaja, sinä oppilas.

Tiihonen kysyi Stubbilta, mitä hän haluaisi sanoa nuorelle, joka pohtii paikkaansa maailmassa.

Stubb kertoi neuvoneensa puolisonsa kanssa lapsiaan unelmoimaan, uskomaan itseensä, tekemään töitä ja onnistumaan, mutta olemaan itselleen armollinen.

– Onnistuminen tai menestyminen ei tarkoita yhteiskunnallista asemaa, vaan se tarkoittaa sitä, että elää merkityksellisen elämän. Merkitys tulee useimmiten siitä, että antaa jollekin toiselle jotakin mieluummin kuin ottaa itselleen.