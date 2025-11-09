Presidentinlinnassa oli tänään tarjolla mitaleita, puheita, musiikkia ja tietysti täytekakkua.

Isänpäiväjuhlaa voi pitää historiallisena, sillä isät palkittiin valtiollisella kunniamerkillä nyt ensimmäistä kertaa. Kaikkiaan palkittuja oli 48. Heistä 44 oli päässyt paikalle.

Yksi heistä oli Jyrki Koenkytö Loimaalta. Koenkytöä jännitti vielä aamulla, mutta se meni paikanpäällä nopeasti ohi.



– Kun ministeri (Sanni Grahn-Laasonen) pisti mitalin rintaan, niin sitten alkoi jännitys laukeamaan.



Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi puheessaan, että idea isien palkitsemisesta oli tullut hänen puolisoltaan Suzanne Innes-Stubbilta.



– Te tulette eri puolilta Suomea. Erikokoisista perheistä. Jokaisella teillä on ainutlaatuinen tehtävänne isänä, sanoi Stubb palkituille.

"Kaikki isät olivat ylpeitä"

Jyrki Koenkytö oli juhlan jälkeen tyytyväinen.



– Todella hieno tilaisuus.



Mikä siinä oli parasta?



– Puitteet, Presidentinlinna, herra presidentti itse paikalla.



Presidentinlinnan portilla myös muut isät hehkuttavat juhlaa ja sen tunnelmaa.



– Kaikki isät olivat oikeasti ylpeitä siitä, mitä he olivat tehneet lastensa ja kasvatuksen eteen.



Juhlan lopussa palkitut isät pääsivät vielä kahvipöytään. – Tarjolla oli coctailpiirakoita, pieniä piiraisia ja tottakai kakkua, luettelee Koenkytö.