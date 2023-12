Stubbin etumatka Haavistoon venähti Ylen gallupissa

Muiden ehdokkaiden kannatuksissa muutosta on tapahtunut etenkin Mika Aaltolan ja Jutta Urpilaisen (sd.) kohdalla. Aaltolaa kannattaa Ylen kyselyssä enää neljä prosenttia vastaajista, kun aiempi lukema oli yhdeksän. Vasta joulukuussa kisaan lähteneen Urpilaisen kannatus on noussut neljästä seitsemään prosenttiyksikköön.

Kärkikaksikko on selvästi muita ehdokkaita edellä. Olli Rehnin (kesk.) kannatus on 12, Jussi-Halla-ahon (ps.)10 ja Li Anderssonin viisi prosenttia. Sari Essayah (kd.) ja Harry Harkimo (liik.) saavat parin prosentin tuen, kuten myös Paavo Väyrynen, jolla on vielä kannattajakortteja kerättävänä kisaan virallisesti päästäkseen.