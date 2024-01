Eeva Lehtimäen kommentti: Sunnuntai on kolmen kauppa – urheilija Stubb tietää nyt varoa jokaista askeltaan

Sunnuntaista on tulossa jännitysnäytelmä. Taloustutkimuksen Ylelle tekemän kannatusmittauksen mukaan vaali on kolmen kauppa. Kokoomuksen Alexander Stubb jatkaa kärjessä 27 prosentin kannatuksella. Valitsijayhdistyksen ja vihreiden ehdokas Pekka Haavisto on kakkosena 23 prosentin tuloksella.