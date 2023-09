USU: Haavisto suosituin ehdokas presidentiksi – Stubb ja Mika Aaltola seuraavat

Haavisto on ollut suosituin ehdokas myös muissa viime aikoina julkaistuissa mielipidekyselyissä. Hänen jälkeensä toiseksi suosituin Uutissuomalaisen kyselyssä on entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.), jonka nimesi suosikikseen 18 prosenttia vastanneista. Kolmanneksi suosituin kyselyssä on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola (sit.). Valitsijayhdistyksensä kautta ehdokkaaksi pyrkivän Aaltolan suosikikseen nimesi 12 prosenttia gallupiin vastanneista.