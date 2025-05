Trump on jättämässä neuvottelut väliin Istanbulissa: "Euroopan ja Ukrainan kannalta hyvä, että siellä on Rubio"

Venäjän ja Ukrainan on tarkoitus neuvotella rauhasta Istanbulissa huomenna. Osallistujalista on vielä epäselvä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut odottavansa Venäjän presidentti Vladimir Putinin osallistuvan neuvotteluihin Istanbulissa huomenna torstaina. Kreml ei ole vahvistanut Putinin osallistumista.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen ei pidä todennäköisenä, että Putin tulee paikalle.

– Kansainvälinen paine Venäjää kohtaan ei ole niin mittavaa, että olisi kovin todennäköistä, että Putin saapuisi paikalle tai että kovin merkittäviin lopputuloksiin päädyttäisiin.

– Tätä ennen ollaan nähty julistuksenomaisia sitoumuksia tulitaukoon, mutta ei mitään kovin pitkälle kantavaa. Oletuksena on, että Venäjällä ei ole tarkoitus sotaa päättää tälläkään viikolla, Karjalainen sanoo.

Trump tuskin saapuu

MTV Uutisten Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Mari Karppinen sanoo puolestaan, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tuskin tulee paikalle, vaikka Istanbulin neuvottelut ovatkin osa Trumpin rauhanprosessia.

Tämä ei välttämättä ole Euroopan kannalta huono asia.

– Trump ei tällä tietoa ole menossa Istanbuliin, vaan ulkoministeri ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Marco Rubio, jolla on tällainen kaksoisrooli. Tämä kertoo siitä, että Yhdysvallat haluaa yhä panostaa. Rubiolla on korkea asema Trumpin kabinetissa.

– Ehkä Euroopan ja Ukrainan kannalta hyvä asia on, että Rubio on nimenomaan siellä. Hän on Trumpin hallinnossa se, joka on korostanut samaa linjaa kuin Euroopassa: ensin tulitauko ja muut yksityiskohdat sen jälkeen, Karppinen sanoo.