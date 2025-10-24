Tuhannet saapuivat kuulemaan presidentti Stubbia kirjamessuille.

Presidentti Alexander Stubb vieraili Helsingin kirjamessuilla perjantaina. Stubb puhui messuilla maailman valtasuhteista ja Suomen asemasta.

Kirjamessut ovat kiinnostaneet perjantaina reilusti yli 27 000 kävijää ja arviolta parituhatta kiinnostunutta saapui paikalle kuulemaan Stubbia.

Stubb muun muassa kertoi suhteistaan Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin.

– Me pääsimme hyvään alkuun presidentti Trumpin kanssa niinkin erikoisesta syystä kuin golfista, jonka oikeasti olin jättänyt 35 vuotta sitten, Stubb naurahti.

Stubbin mukaan kutsu pelaamaan golfia loi tietynlaisen henkilösuhteen Trumpiin. Stubb kertoi keskustelevansa kollegansa kanssa usein puhelimitse, sekä tekstiviestitse.

– Toki maantieteellisen sijaintimme takia tällä hetkellä ja puolustusvoimiemme takia tällä hetkellä ja jäänmurtajien takia tällä hetkellä, niin meillä taitaa olla paljonkin merkitystä Yhdysvalloissa, Stubb totesi.