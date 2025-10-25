Presidentti Sauli Niinistön nimikirjoitus oli haluttua tavaraa.
Helsingin kirjamessuilla kiemurteli lauantaina satojen ihmisten jono erään tietyn pöydän luokse.
Keskiviikkona Kaikki tiet turvaan – Sinnikkään Suomen suunta -kirjan julkaissut presidentti Sauli Niinistö signeerasi teostaan esiinnyttyään sitä ennen messulavalla. Paikalla oli myös presidentin vaimo Jenni Haukio.
Kirjamessut kiinnostivat myös perjantaina, jolloin Messukeskuksessa kävi yli 27 000 ihmistä. Tuolloin väkeä kiinnosti presidentti Alexander Stubbin puhe maailman valtasuhteista ja Suomen asemasta.