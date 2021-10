Miten Sauli Niinistö on päässyt USA:n ja Venäjän päättäjien pöytiin? Presidentti kertoi podcastissa, mistä henkilökemia maailman johtajien välillä syntyy

Sauli Niinistö on ollut Suomessa hyvin suosittu presidentti. Sen osoittavat muun muassa gallupkyselyt, joiden käyrät ovat pysyneet korkealla tasaisesti koko hänen vajaan kahden kuusivuotiskautensa aikana.

MTV Uutisten kyselyssä Niinistö otti tovi sitten ykköspaikan jopa parhaiten koronatoimissa onnistuneena suomalaispoliitikkona. Näin siitä huolimatta, että hän on ollut siinä sivuroolissa.

Henkilökemialla on merkitystä

Ulkopolitiikassa Niinistö on kunnostautunut muun muassa suhteessaan Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Naapurimaiden päättäjät ovat puhuneet useasti niin kasvotusten kuin puhelimessakin.

Vaikka varsinkin suurvaltojen johtajien kohtaamisissa korostetaan yleensä asioita, henkilökemian merkitys on Niinistön mukaan yllättävän suuri.

– Se lähtee liikkeelle, tai näin ainakin itse tuumailen, siitä, että me olemme kaikki, sittenkin, vain ihmisiä, tai peräti ihmisiä, Niinistö toteaa William von der Pahlenin ja Isak Raution haastattelussa Futucast-podcastissa.

– Aina aistii jotain siitä henkilöstä, jonka kanssa on tekemisissä. Minä olen oppinut lukemaan tilannetta eri tavalla (kuin moni muu). Eli kun puhutaan, että tapaaminen sujui hyvässä hengessä – esimerkiksi Joe Bidenin ja Vladimir Putinin edellisestä tapaamisesta sanottiin muistaakseni näin – siinä yllättävän paljon peilataan ihmisten kanssakäymisen laatua.

– Totta kai taustalla on myös geopoliittisia tekijöitä ja kaikki muut asiat, jotka saattavat riidellä kovastikin.

Luottamus on kaiken a & o

Luottamuksen rakentaminen on johtajien neuvotteluissa Niinistön mukaan oleellinen kysymys.

– Inhmillisestä kosketuksesta lähtee, jos on lähteäkseen, luottamus ja sen kaltaisia elementtejä, jotka ovat äärettömän tärkeitä itse asian hoitamisessa. Että voi luottaa edes johonkin asteeseen toisessa ihmisessä.

– Olen puhunutkin joskus sellaisesta ilmiöstä kuin personifikaatio. Maailmanpolitiikka on personoitunut aika pitkälle. Hyvin paljon meidän maailmassamme olevien ihmisten riippuu siitä, miten aivan yksittäiset henkilöt tulevat toimeen keskenään ja minkälaisia he ovat. Se on vähän järisyttäväkin ajatus.