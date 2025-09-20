Venäjä teki massiivisen iskun Ukrainaan drooneilla ja ohjuksilla.
Venäjä teki perjantain ja lauantain välisenä yönä laajan drooni- ja ohjusiskun Ukrainaan.
Iskuissa kuoli kolme ihmistä ja kymmeniä loukkaantui. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi iskuista lauantaiaamuna.
Telegram-viestipalvelussa julkaistussa lausunnossa Zelenskyi kertoi, että Venäjä laukaisi noin 580 droonia, sekä 40 ohjusta.
Iskut kohdistuivat ukrainan infrastruktuuriin, yrityksiin, sekä asuinalueille eri puolille maata.