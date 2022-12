STT:n lukiovertailu: Turussa ja Kotkassa jälleen Suomen parhaat lukiot – "Yritämme saada aikaan positiivisen kierteen"

Lukio rullailee tutkintouudistuksesta huolimatta

– Jos he haluavat hakea vaikka lääketieteelliseen, kauppakorkeaan tai sellaisiin, mihin on vaikea päästä, he vain päättävät, että haluavat hyvät todistukset ja opiskelevat. He myös pyytävät apua, jos tarvitsevat. Olen ohjeistanut, että tukiopetusmaista opetusta saa antaa, ja erityisopettajan apua käytetään jos on tarve. Tämä on tällainen pieni koulu, jossa on pienet ryhmät ja oppilaat tunnetaan hyvin. Näkee nopeasti, jos joku on vaikeuksissa, hän sanoo.