Nämä ovat Suomen parhaat lukiot – etelärannikko loisti STT:n lukiovertailussa

Pehmeitä arvoja ja muutoksissa tukemista

– Lähtökohtana on, että he ovat hyvin erilaisia oppijoita hyvin erilaisista koulumiljöistä. Kaikissa muutosasioissa yritetään auttaa niin paljon kuin mahdollista, että sellaista "shokkihoitoa" olisi mahdollisimman vähän, hän sanoo.

Pienissä ryhmissä opiskelijoita on helppo tukea

– Meillä on taitavat opettajat, se täytyy sanoa. Ja koska tämä on pieni lukio, ryhmät ovat pieniä: ykkösluokkalaisia on nyt 12. Opettajat oppivat tuntemaan opiskelijansa hyvin, ja jos jollakulla on vaikeuksia tai hän jää jälkeen, apua opiskeluun saa hyvin nopeasti, hän sanoo.