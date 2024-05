Onnea Ähtäri ja Parainen! Täältä löytyvät lukiovertailun voittajat

Pargas svenska gymnasiumille kyseessä on vuoteen 2014 ulottuvan tilastohistorian paras tulos. Ähtärin lukio taas oli ykkössijalla myös keväällä 2016.

Pargas svenska gymnasiumista tutkintonsa sai valmiiksi 58 lukiolaista, Ähtärin lukiosta 12. Lukiovertailussa suurten ja pienten lukioiden rajaksi on määritelty 50 valmistuvaa ylioppilasta.

STT:n lukiovertailussa verrataan lukiolaisten peruskoulun päättötodistusten keskiarvoja ylioppilaskirjoitusten tuloksiin. Huomioimalla näin opiskelijoiden lähtötaso saadaan osviittaa siitä, millainen vaikutus kullakin lukiolla on ollut oppimiseen.

Tasaista laatua

Suomen lukiokoulutus on vertailun perusteella hyvin tasalaatuista: vertailun 344 lukiosta 296:n vertailuluvut mahtuvat yhden arvosanan kokoiselle alueelle. Jos keskimääräisen lukion yo-keskiarvo siis nousisi tai laskisi puolella arvosanalla, lukio pääsisi joko aivan kärjen tuntumaan tai vertailun hännille.

Millaista opiskelu sitten on ollut vertailun keskipaikkoja pitävissä "aivan tavallisissa lukioissa"?

– Kun meitä on ollut vain 17, se on ollut tosi turvallista. On uskaltanut helposti puhua ja olla yhdessä tunneilla. Suurimman osan kanssa olen ollut jo eskarista ellei päiväkodistakin lähtien, niin kaikki olivat tuttuja, Jakobsson sanoo.