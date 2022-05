Kevään yo-tulokset julki: Kieliin panostanut Ralf valitsi täysin eri taktiikan kuin muut

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä muistuttaa, että opiskelijoilla on takanaan yli kaksi vuotta erityisjärjestelyjä koronapandemian takia. Arvostelussa se ei näy, vaan laudatureita tulee yhtä paljon kuin aiemminkin. Mitään erityisiä trendejä ei ole nähtävissä.

– Ehkä sen voisi todeta, että yhä harvempi jättää matematiikan kirjoittamatta. Hieman on pitkä matematiikka kasvussa, lyhyessä matematiikassa suurin piirtein samanlaiset määrät. Enemmän kirjoitetaan aineita kuin ennen. Eli halutaan tuoda esiin se osaaminen riittävän monessa aineessa, sanoo Tähkä.

Uuden tutkintorakenteen myötä ne kokelaat, jotka aloittivat kirjoituksensa tänä keväänä, on pakko kirjoittaa vähintään viisi oppiainetta.

Suurin laudaturien määrä tänä keväänä valmistuneilla on kymmenen, jonka sai yksi kokelas.

"Kielet avartavat maailmankuvaa"

Yksi kevään uusista ylioppilaista on Ralf Nyberg Tikkurilan lukiosta. Hän on poikkeus moneen muuhun ikätoveriinsa nähden, sillä hän panosti kirjoituksissa vieraisiin kieliin. Äidinkielen ja matematiikan lisäksi hän kirjoitti pitkän englannin, lyhyen ruotsin, italian, ranskan sekä espanjan. Kielten suosio on ollut laskussa 2000-luvun alusta lähtien.