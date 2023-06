STT:n vertailu: Tässä ovat suurten ja pienten lukioiden kärkikymmeniköt

Paras suuri lukio oli Nousiaisten lukio, kun taas pienten kärkisijalla oli Paraisten lukio. Molemmille sijoitus on vuonna 2014 alkaneen datankeräyshistorian paras.

Nousiaisten lukio kiri arvosanapykälän sadasosalla ohi Turun Katedralskolanin, joka on ollut suurten lukioiden sarjan kärjessä vuodesta 2018. Edellisen kerran Nousiaisten lukio on ollut suurten lukioiden kärkikymmenikössä vuonna 2017, jolloin se oli 9. sijalla.

Matala kynnys hakea apua

Osasyiksi Nousiaisten lukion hyvään suoritukseen sekä rehtori Anett Blom että tuore ylioppilas Netta Mutila nostavat opiskeluympäristön miellyttävyyden ja lukion yhteisöllisyyden. Nousiaisten lukio on luonnon keskellä, pääosin lähialueelta tulleilla opiskelijoilla on jo lukion alussa paljon vanhoja tuttuja ja sekä opettajia että opiskelijoita on sen verran vähän, että heihin tulee tutustuttua.