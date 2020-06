Stora Enso kaivoi ässän hihastaan: Puuta voi käyttää myös sähköautojen akuissa

Maailmanlaajuisten akkumarkkinoiden ennustetaan kymmenkertaistuvan viidessä vuodessa etenkin lisääntyvän sähköisen liikkumisen vuoksi. Kysyntä uusiutuville ja edullisille valmistusmateriaaleille on kasvussa.

Valmistusprosessissa käytettävä ligniini on uusiutuva ja myrkytön raaka-aine, jota esiintyy kaikissa kasveissa. Se muodostaa peräti kolmanneksen puun koostumuksesta. Stora Enson mukaan ligniini on luonnon toiseksi yleisin makromolekyyli selluloosan jälkeen, ja sen alkuperä on jäljitettävissä aina metsään saakka.