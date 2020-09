Metsä Group: Puu voi korvata muovin monella tapaa, yhtiö sai miljoonarahoituksen tuotekehitykseen – "Globaalit trendit edellyttävät"

Metsä Groupin kehitystyö saa rahoitusta Business Finlandilta, joka antaa 60 miljoonaa euroa jaettavaksi neljälle yritykselle kehitys-, innovaatio- ja tutkimustyöhön. Metsä Groupin lisäksi muita rahaa saavia yhtiöitä ovat Neste, Fortum ja Nokia. Rahoituksen vastineeksi yritykset ovat sitoutuneet lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan Suomeen yhteensä sadoilla miljoonilla euroilla. Uusien työpaikkojen määrän on luvassa kasvaa sadoilla.

Metsäteollisuutta on kritisoitu hitaudesta tuotteiden jalostamisessa. Hämälä totesi, että aina voidaan jälkikäteen arvostella ja sanoi, että aika on nyt oikea sille, että puu alkaa korvata muovia.

– Kovimmat kilpailijat ovat eteläisen pallonpuoliskon plantaasimetsätaloudessa – siellä tuottokyky on korkeampi. Meidän on löydettävä tuotteet, joilla suomalaisesta puuraaka-aineesta saadaan lisäarvoa. Niin pärjäämme kilpailussa, vaikka meidän kustannusrakenteemme raaka-aineen osalta on kalliimpi.