STM:n selvitys: Huumeiden käytöstä ja hallussapidosta käyttöhuoneissa olisi parasta säätää oma lakinsa

Kokeilusta pitäisi kerätä kokemuksia laajasti

Käyttöhuoneissa huumeiden käyttäjät voivat käyttää päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Koska huumausaineiden käyttö ja hallussapito myös omaa käyttöä varten on Suomessa kielletty ja rangaistavaa, kokeilu edellyttäisi muutoksia lainsäädäntöön.

Selvitys ei ota kantaa käytännön kysymyksiin

Selvityksen mukaan käyttöhuonetoiminnan tarkemmasta sisällöstä säätämiseen liittyy lukuisia avoimia kysymyksiä, jotka jäävät mahdollisen jatkovalmistelun varaan. Niissä maissa, joissa käyttöhuoneita on käytössä, lainsäädännössä säädetään muun muassa palvelun järjestäjästä, rahoituksesta, sijainnista, aukioloajoista, henkilökunnan määrästä ja osaamisesta sekä sallituista päihteistä ja niiden käyttötavoista.

Suomessa on esitetty ajatus käyttöhuoneista anonyymina palveluna, mutta selvityksessä esimerkkejä löytyi vain malleista, joissa palvelun käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen palveluun pääsyä.

– Esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa on päädytty siihen, että palveluiden antaminen anonyymisti ei ole mahdollista. Näissä maissa kyse on esimerkiksi täysi-ikäisyyden varmistamisesta ja potilasrekisterivelvoitteista. On myös nostettu esiin, että käyttäjän terveystietojen tulee olla saatavilla, jotta voidaan olla varmoja siitä, millaista hoitoa mahdollisesti henkeä uhkaavassa tilanteessa tulisi antaa, selvityksessä sanotaan.