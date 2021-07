STM: Koronapotilaissa korostuvat nyt nuoret aikuiset ja rokottamattomat – uusien koronatapausten määrä kasvussa jo viidettä viikkoa

Sairaalahoidon tarve on kasvanut aiempaa loivemmin, sillä riskiryhmien rokotuskattavuus on hyvä. Ikäihmisten keskuudessa koronan ilmaantuvuus ja kuolemantapaukset ovat laskeneet erittäin alhaisiksi.

Uusien koronatapausten määrä on kasvussa jo viidettä viikkoa. Koronaepidemia leviää edelleen nuorten aikuisten keskuudessa. Viime viikolla yli puolet kaikista tartunnoista todettiin alle 30-vuotiailla, erityisesti 18–21-vuotiailla.

Kesäaikana suurentuneiden tartuntaketjujen jäljitys on ruuhkaantunut. Tartunnanlähde on saatu selvitettyä 67 prosentissa tapauksista.

Päivittäiset tartuntaluvut lähellä kevään lukemia

Suomessa on raportoitu 765 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luku on suurimpia Suomessa raportoituja päivittäisiä tartuntamääriä koko pandemian ajalta. Viimeksi yhtä korkeita tartuntalukuja on raportoitu maaliskuussa.