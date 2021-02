Muuntovirus Helsingin suurin koronahuoli tautitapausten noustessa – Vapaavuorelta vetoomus karaokebaari Pataässän tautiryppäästä

Näissä paikoissa valtaosa Helsingin tartunnoista on peräisin

Helsingissä on viimeisen seitsemän päivän aikana todettu 688 uutta tartuntaa, mikä on enemmän kuin sitä edellisellä viikolla, jolloin uusia tartuntoja raportoitiin viikossa 570 ja sitä edellisenä 536.

Helsingissä toiseksi korkein kaupunkikohtainen luku koko Suomessa

Sittemmin luku on noussut, ja ilmaantuvuusluku on Helsingissä tällä hetkellä 201.

Pahin koronatilanne on Vantaalla, jossa ilmaantuvuusluku on 253. Kolmannella sijalla kaupunkikohtaisessa listauksessa on Turku, missä ilmaantuvuusluku on 163.