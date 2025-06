Stanley Cup -finaaleissa odottaa upea sinivalkoinen näkymä – "Suuri osa Suomesta ei välttämättä tajuakaan"

NHL:n himoittu voittopokaali Stanley Cup saapuu tänäkin kesänä Suomeen. Edmonton Oilersin ja Florida Panthersin välinen finaalisarja on suomalaisnäkökulmasta hyvinkin kiinnostava, sillä molemmissa joukkueissa on suomalaisväriä.

Pelkästään suomalaispelaajien kautta ajateltauna finaalisarjan asetelma on voimakkaasti kallellaan Floridan suuntaan. Edmontonin ainoa suomalaispelaaja on Kasperi Kapanen, jonka rooli voi hyvin kasvaa Zach Hymanin loukkaantumisen myötä entisestään.

Konferenssifinaaleissa Dallasia vastaan Kapanen pelasi pääosin kakkosketjussa. Kevään seitsemän pudotuspeliä ovat tuottaneet kolme maalia, ja teholukema on komeasti neljän osuman verran plussalla.

– Kassuhan on tehnyt muutaman tärkeän maalin. Hän on sellainen tietty x factor sillä omalla nopeudellaan. Hymanin menetys kirpaisee Edmontonia, mutta suomalaisittain nyt on hyvä mahdollisuus nähdä Kapanen isossa roolissa, MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen sanoo.

– Kapanen varmasti saa nyt enemmän vastuuta, ja se on hieno juttu hänelle. Hänkin on tosi työteliäs rightin puolen pelaaja. Ei kukaan pysty Hymania suoraan korvaamaan, mutta on siellä kuitenkin laajuutta, ettei heti olla kurat housussa, MTV Urheilun asiantuntija Sami Lepistö sanoo.

Floridan suomalaisista puhuttaessa kenellekään tuskin on jäänyt epäselväksi kapteeni Aleksander Barkovin merkitys joukkueelle. Nyt jo kolmannen kerran parhaan puolustajan palkinnon pokannut hyökkääjä johtaa joukkueensa pistepörssiä pudotuspeleissä (6+11).

– Sasha on niin äärettömän hyvä ja loistava pelaaja. Hänen hienoutensa ei enää tule yllätyksenä. Kaikki odottavatkin sitä, Kukkonen sanoo.

Jos tai kun Barkov loistaa illasta toiseen, Floridan menestyksen kannalta merkittävämpää voikin olla se, että Eetu Luostarinen, Anton Lundell ja Niko Mikkola suorittavat finaalisarjassa samalla tasolla kuin tähän mennessä.

–Varsinkin Luostarinen on ollut ihan fantastinen. Sitä on puitu mediassa jo aiemminkin, ja siellä päävalmentajakin ihmettelee, kuinka monta vuotta Luostarinen vielä pelaa tuolla kolmen miljoonan dollarin sopimuksella, Lepistö sanoo.

17 pudotuspeliottelussa tehot 4+9 tehnyt Luostarinen on ollut yksi koko pudotuspelikevään puhutuimpia suomalaistarinoita, ja osa hänen loistoaan on ollut saumaton yhteispeli ketjukaveri Lundellin kanssa.

– Valmentaja ei voi koko ajan olla sanomassa, missä kohtaa pitää luopua kiekosta tai pysyä siinä, tai milloin pitää voittaa siniviiva. Hän tekee todella hyvin oikeita valintoja pelin sisällä. Siinä on voittavaan jääkiekkoon vaadittavaa kypsyyttä, Kukkonen kehuu.

– Ja vielä jos mietitään sitä, miten hän pystyy tuomaan tehoja syvyydestä ratkaisupeleissä. Meillä Suomessa ei ole liikaa tuon kokoisia taitavia pelaajia. Hän on kulkenut kovan tien, ja hän on todella hyvä NHL-pelaaja. Suuri osa Suomesta ei välttämättä tajuakaan, kuinka hyvä pelaaja hän tällä hetkellä on.

Torstain vastaisesta yöstä alkaen tämä voi hyvin valjeta vielä monellekin.

Kaikki finaalisarjan kamppailut ovat vapaasti katsottavissa MTV Katsomossa ja MTV Sub -kanavalla.

Stanley Cupin finaalien ohjelma:

To 5.6. kello 3.00

1. finaali Edmonton–Florida

La 7.6. kello 3.00

2. finaali Edmonton–Florida

Ti 10.6. kello 3.00

3. finaali Florida– Edmonton

Pe 13.6. kello 3.00

4. finaali Florida– Edmonton

Tarvittaessa

Su 15.6. kello 3.00

5. finaali Edmonton–Florida

Ke 18.6. kello 3.00

6. finaali Florida– Edmonton

La 21.6. kello 3.00

7. finaali Edmonton–Florida