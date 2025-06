Stanley cup -finaaleissa harvinaislaatuinen kohtaaminen – Floridan vahvuudessa piilee heikkous: "Siellä on ne tietyt jätkät"

Edmonton Oilers ja Florida Panthers kohtaavat toisena keväänä peräkkäin jääkiekon NHL:n finaaleissa. MTV Urheilun asiantuntijat Sami Lepistö ja Lasse Kukkonen paketoivat Stanley cup -finaalisarjan lähtökohdat.

Florida eteni viime keväänä seurahistoriansa ensimmäiseen Stanley cup -voittoon vasta seitsemän ottelun mittaisen finaalisarjan päätteeksi johdettuaan sarjaa jo 3–0. Nyt kyseessä on ensimmäinen kerta 16 vuoteen, kun finaaleissa pelaavat toisena peräkkäisenä keväänä samat joukkueet.

Viime kerralla, vuonna 2009, Pittsburgh Penguins onnistui kääntämään edellisen kevään tappionsa voitoksi Detroit Red Wingsiä vastaan.

Jos Edmonton yrittää toistaa tätä Pittsburghin temppua, Florida puolestaan yrittää olla kuin 1970-luvun lopun Montreal Canadiens, joka viimeksi on voittanut yhden ja saman joukkueen, Boston Bruinsin, kahdessa peräkkäisessä, vuosien 1977–1978, finaalisarjassa.

– Voimasuhteet ovat aika samat kuin vuosi sitten, mutta molemmat ovat parempia joukkueita. Tosi tasaiset lähtökohdat on sarjaan, Lepistö sanoo.

Kukkonen yhtyy näkemykseen ja sanoo finaaleissa pelaavan kaksi kovinta joukkuetta.

– Florida kävi kerran oppimassa, ja sitten he voittivat. Miten Edmonton; ovatko he pystyneet oppimaan?

Nyt siis jo kolmantena keväänä peräkkäin finaaleissa pelaavan Floridan osalta suurimpana vahvuutena nousee usein esiin se, että kokonpanosta löytyy valtavasti syvyyttä.

– 19 pelaajaa on tehnyt maalin pudotuspeleissä. Kaikki pelaavat pakit ovat tehneet maalin. Se on aika hyvä luku lähteä finaalisarjaan, Lepistö huomauttaa.

Kukkosen mukaan Florida "jaksaa rummuttaa".

– Heillä on jatkuvaa paineistusta. Varsinkin hyökkäyskalusto on tosi laaja ja yhtenäinen. Kaikki ovat tosi sitoutuneita.

Edmontonin tapauksessa katseet kohdistuvat herkästi vain pudotuspelien pistepörssin kärjessä oleviin Connor McDavidiin ja Leon Draisaitliin, mutta myös heiltä löytyy leveyttä. Lepistö nostaa tässä suhteessa esiin Corey Perryn, 40, joka on toisella Edmonton-kaudellaan löytänyt selkeämmän roolin joukkueesta.

– Hän on Stanley cup -voittaja, joka tuo kokemusta ja pystyy tuossakin iässä – vaikka rooli on muuttunut siitä Anaheim-vuosien 50 maalin miehestä – olemaan tärkeä palanen pudotuspeleissä. Hän tietää, mitä voittaminen vaatii, osaa pelata likaista peliä ja pystyy myös maalineduspelaamiseen tai maalintekoon. Kun Zach Hyman on loukkaantuneena, hän on isossa roolissa myös ylivoimalla.

Kukkosen mukaan Edmonton on saanut McDavidin ja Draisaitlin takana pelaamista tasapainoon.

– Jos he johtoasemaan pääsevät, he malttavat puolustaakin hyvin.

Tämä näkyy muun muassa niin, että pudotuspeleissä Edmonton on voittanut kaikki seitsemän ottelua, joissa he ovat päässeet johtoasemassa ensimmäiselle erätauolle. Toisen erän jälkeen johtamistaan kahdeksasta ottelusta joukkue on voittanut seitsemän.

– Nyt mitataan, kumpi jaksaa olla kärsivällinen eikä pakottaa. Kumpikin käyttää aika hyvin paikkoja hyväksi. Ratkaisevaa on, kuinka joukkueet sietävät vaikeita aikoja ja pystyvät silloin tappamaan peliä, Kukkonen sanoo.

Edmonton Oilersin Stanley cup -haaveet ovat paljon sen varassa, miten hyvin Stuart Skinnerin koppi tarttuu Florida Panthersia vastaan.Perry Nelson

Mahdollisista heikkouksista puhuttaessa sellainen on huomattavasti helpompi löytää Edmontonista.

– Iso kysymysmerkki on maalivahtiosasto, Lepistö sanoo.

Stuart Skinner hävisi kevään kolme ensimmäistä otteluaan. Taakse meni yli viisi maalia ottelua kohden, ja torjuntaprosentti oli vain vähän päälle 80:n. Tämän jälkeen torjuntavastuuta kantoi kuudessa pelissä Calvin Pickard, joka kuitenkin loukkaantui pudotuspelien toisen kierroksen toisen ottelun jälkeen.

Seitsemästä viime pelistään Skinner on voittanut kuusi. Taakse on mennyt vain 1,41 maalia ottelua kohden, ja torjuntaprosentti näissä peleissä on 94,4.

– Pystyykö Skinner pitämään tuon tason, joka nähtiin konferenssifinaalien Dallas-sarjassa? Onko totuus lähempänä sitä vai sitä, miten pudotuspelit alkoivat?

Floridasta heikkouksia on huomattavasti vaikeampi löytää, kuten kolme peräkkäistä finaalipaikkaa osoittavat. Monet ovat pohtineet, mistä löytyy joukkue, joka pystyy kaatamaan Paul Mauricen luotsaaman ryhmän neljästi.

– Se on niin kokonaisvaltainen joukkue. Siellä on Sam Bennettin, Brad Marchandin ja Matthew Tkachukin kaltaisia pelaajia, jotka pystyvät kaiken sen karvaamisen ja rottailun lisäksi tekemään maaleja. Se on aika saakelin ärsyttävää, kun on ärsyttäviä pelaajia, jotka osaavat tehdä maaleja, Lepistö sanoo.

– Sen heikkouden kun Edmonton keksii, siinä on niiden voiton avain, Kukkonen sanoo.

Yksi sellainen voisi hänen mukaansa piillä juuri edellä mainitussa kolmikossa.

– Siellä on ne tietyt jätkät, jotka tykkäävät hämmentää ja tuoda kaaosta. Kuinka tunteettomasti Edmonton pystyy siihen suhtautumaan ja sillä viemään pelitunteen itselleen?

Finaalisarjan ensimmäinen peli pelataan Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.