Stand up -koomikkokonkari Mika Eirtovaara ei säiky kollegoidensa kohuja: "Tämä on maailman paras ammatti"

Helsingin Kaupunginteatterin Studio Pasilan lämpiössä järjestettävä Club Act!One on yli 20 vuotta toiminut yhtenä Suomen tunnetuimmista stand up -komiikan estradeista.

Tuolle estradille on useita kertoja noussut nyt jo 26-vuotisen stand up -uran tehnyt Mika Eirtovaara. Eirtovaaran elämän suuri komediallinen herääminen tapahtui tutun kotimaisen nimen vaikutuksesta.

– Vesa-Matti Loiri. Silloin aikoinaan oli Vesku Show, missä hänellä oli eri hahmoja, kuten Auvo ja Vode, Tyyne ja Nasse-setä sekä naurava kulkuri Jean-Pierre Kusela. Minulla oli Vesku Show'n sketseistä äänitetty c-kasetti. Niissä Loiri vaihteli hahmoja ja kuuntelin paljon sitä, Eirtovaara muistelee.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sitten satuin näkemään hänet Lohjalla esiintymässä. Pääsin katsomaan eturiviin, miten Loiri vaihtoi hahmoja hattua vaihtamalla. Siinä oli jotain todella maagista.

Muiksi merkittävistä vaikuttajista kysyttäessä Eirtovaara nostaa esiin komediaikoni Charlie Chaplinin, Brittein saarilta maailmanmaineeseen ponnistaneet Monty Python -ryhmän ja Eddie Izzardin sekä irlantilaisen Tommy Tiernanin.

Vihdin Nummelassa nuoruutensa elänyt, Tampereen yliopiston näyttelijätyön linjalta näyttelijäksi vuonna 2001 valmistunut, nykyään perheensä kanssa Varsinais-Suomessa Kaarinassa asuva Mika Eirtovaara juhli vuonna 2023 sekä 50-vuotissyntymäpäiviään että 25-vuotista uraansa stand up -koomikkona.

Myös näytelmiä ohjannut ja käsikirjoittanut mies kertoo saattavansa jäädä usein kiinni pieniin asioihin komiikassa.

– Hahmotan komiikkaa, varsinkin teatterikomiikkaa, rytmin kautta. Stand up -komiikka on enemmän minulle nykyään tarinankerrontaa. Teatterilavalla merkitsee vielä enemmän ylöspano ja se, että siinä on näyttelijöitä, Eirtovaara sanoo.

– Saatan jäädä kiinni esimerkiksi siihen, millä tavalla ovi avataan. Se on ihan turhaa, mutta jos vaikka muusikko, jolla on absoluuttinen sävelkorva… en nyt väitä, että minulla on absoluuttinen komiikkakorva, mutta jos kuulee riitasoinnun, niin pitäähän se saada kohdilleen.

"Jos ihminen on tosi humalassa, hän ei tajua tilannetta"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Se hetkessä eläminen, se on aina uhka ja mahdollisuus. Useimmiten se on mahdollisuus. Alin tapauksessa oli kyse yleisön jäsenen humalatilasta, ja silloin, jos ihminen on tosi humalassa, hän ei tajua tilannetta, sanoo Eirtovaara.

– Ne on vaikeimpia tilanteita, kun yleisö on niin humalassa, ettei tajuta, että tämä on nyt huono asia. Monesti, jos yleisöstä tulee huutelua, tilanteelle voi antaa vähän huomiota, nauraa yhdessä ja tilanne rauhoittuu.

Eirtovaaran mukaan tilanne useimmiten rauhoittuu, jos tilanteessa osapuolena on järkevä ihminen, joka lukee tilanteen ja hänelle tekee jossain kohtaa selväksi, että kiitos, nyt tämä riittää.

– Sitten, jos yleisö on liian humalassa, se vaan jatkuu ja jatkuu. Kerran kävi niin, että joku huuteli takarivistä koko keikan ajan eikä se keikka mennyt kovin hyvin. Se koko ajan huudellut henkilö tuli sitten keikan jälkeen sanomaan, että "se olin minä, heh heh, eikö ollutkin hyvä". No, ei.

Stand up -komiikka siis todella vaatii reagointia. Keikkatilanteessa se on taas positiivinen ongelma, kun yleisössä on joskus ihmisiä, jotka nauravat todella äänekkäästi.

– Miten voi sanoa stand upia katsomaan tulevalle ihmiselle, että "sori, naurat liian lujaa"? Siinä on se, että kun se nauraminen on pakonomaista ja kovaäänistä, se keskeyttää show'n koko ajan ja ajatus ei mene loppuun asti, Eirtovaara pohtii.

– Se ei tee esityksestä parempaa vaan huonomman. Mutta miten voi sanoa jollekin, että "älä naura niin kovaa"? Ei oikeastaan mitenkään. Ei ainakaan korrektisti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Koomikon ammattitaitoon kuuluu löytää keino päästä tilanteesta yli.

– Sitä tilannetta täytyy ehkä kommentoida jotenkin. Sehän komiikassa on hienoa, että voi kommentoida sitä norsua olohuoneessa. Teatterissa ei välttämättä voi.

"Vähän varpaillaan saa olla"

Miten stand up -komiikan tekeminen on muuttunut Mika Eirtovaaran 26-vuotisen uran aikana? Itse tekeminen ei kuulemma juurikaan.

– Tietenkin se on muuttunut, että yleisö on enemmän tietoista siitä, mitä stand up on. Silloin, kun aloitettiin täällä Studio Pasilan lavalla, yritimme tavallaan tuoda stand upia ihmisten tietoisuuteen, koomikko muistelee.

– Nyt kaikki tietävät, mitä se on. Nykyään on paljon erilaisia koomikoita myös. Netti ja some ovat muuttaneet paljon.

Lue myös: Koomikko Matt Rife kerää nettikansan vihaa niskaansa

Kuten melkeinpä kaikilla aloilla, sosiaalisen median roolista on tullut iso myös stand up -komiikassa.

– Minä olen alkanut vasta viisikymppisenä alkanut oikeastaan tekemään sitä (somea). Se on minulla oikeastaan ainoa markkinointiväline. Huomaan eron jo nyt. Lippuja menee enemmän. Kyllä se vaikuttaa, Eirtovaara toteaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, mutta myös huonoa. Koomikko Iikka Kiven somepostaukset saivat eduskunnan puhemiehen nostamaan rikossyytteen häntä vastaan.

– Siinä on jälleen se, että miten sitä somea haluaa tehdä ja mitä kommentoi. Sehän (Iikka Kiven tapaus) ei liittynyt stand upiin millään lailla. Vähän varpaillaan saa kyllä olla, Eirtovaara sanoo.

– Kyllä minä olen ottanut pari päivitystä pois somesta. Ihan vaan sen takia, että ne ovat loukanneet jotain ihmistä. Aluksi olen ollut niin, että "ööh, mitä te nyt, aina kaikki loukkaantuvat", mutta sitten olen jäänyt miettimään sitä, ollut vuoropuhelussa ihmisen kanssa ja todennut, että olin väärässä.

"Pyysin anteeksi"

Onko nykyään jotain sellaisia asioita tai aiheita, joita ei voi tuoda stand up- tai komedianäytelmälavalle?

– Yleisesti ei välttämättä ole mitään sellaista. Ne aiheet ovat sitten sellaisia, joihin itse vetää rajoja. Minulla itselläni ei ole mitään rajoja siinä, mitä annan itsestäni, vaan rajat tulevat sitten siinä, että en jaa sellaisia asioita, jotka loukkaisivat läheisiäni, Eirtovaara linjaa.

Mika Eirtovaaran stand up -keikoilla on kuultu vuosien saatossa vitsejä, joita hän ei enää kertoisi. Hän mainitsee yhden esimerkin.

– En viitsi sanoa nimeä, mutta jossain vaiheessa yhtä näyttelijää mollattiin muutenkin paljon. Se oli helppo maali. Kommentoin siinä hänen näyttelijäntaitojaan. Se oli sellainen "giveaway", ihmiset nauroivat sille, koomikko kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Parikymmentä vuotta myöhemmin näyttelijän isä tuli puhumaan siitä, miten paljon se sattui silloin. Pyysin anteeksi. Sitä vitsiä en missään nimessä tekisi enää.

Lue lisäksi: Suomen hauskimmat mamut Mebe ja Fabe haluavat rikkoa ennakkoluuloja

Uusi stand up -sooloshow nimeltä Ihminen vie Mika Eirtovaaran keväällä ja syksyllä eri puolille Suomea. Esitysaikataulu paikkakuntineen löytyy täältä.

Myös käsikirjoittajana ja ohjaajana leipänsä ansainneen koomikon tulevaisuus näyttää stand up -voittoiselta.