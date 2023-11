Tämä video kuohuttaa – nyt puhuu Ali Jahangiri: "Ei ole kiva olla kansakunnan syntipukkina"

Tarjoutui palauttamaan rahat

"Toivon, että hänelle ei koidu ongelmia"

– Ei ole kiva olla kansakunnan syntipukkina. Toinen ihminen on pilannut keikkasi ja huutanut sinulle kaikkea. Ketään ei loppujen lopuksi kiinnosta, mitä siellä on tapahtunut. Se mikä kiinnostaa on se, miten saadaan otsikoita. Mediakin on käyttänyt sitä (videota). Nyt kirjoitat tämänkin sinne ja saat kuulostamaan minut kusipäältä. Minulla ei ole oikein enää mitään voitettavaa tässä tilanteessa.