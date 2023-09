Suomen hauskimmat mamut -kiertueella halutaan rikkoa ennakkoluuloja: "Kun naurat itsellesi, niin ihmisten on helppo lähteä siihen mukaan"

Stand up -koomikot Mebest” Mebe” Rasid ja Farbod “Fabe” Mehrabkhani vierailivat MTV:n Huomenta Suomessa kertomassa Suomen hauskimmat mamut -kiertueestaan.

Kaksikko kertoo kaiken alkaneen TikTokista, jonka seurauksena heidän Stand up -keikkansa alkoivat olla loppuunmyytyjä. Kaksikon kiertueen keikoilla tullaan näkemään aina yksi "kiintiösuomalainen". Ensimmäisellä keikalla vierailijana on näyttelijä Aku Hirviniemi.

– Suomelaiset haluavat kuulla mitä mieltä maahanmuuttajat ovat suomalaisista ja millaisia oivalluksia meillä on suomalaisesta kulttuurista, Mabe kertoo.

Miehet kokevat tärkeäksi, että he voivat rikkoa ennakkoluuloja ja opettaa monikulttuurisuutta vitsailun kautta. Yleisö on ottanut aroistakin aiheista vitsailun hyvin.

– Kun naurat itsellesi, niin ihmisten on helppo lähteä siihen mukaan. Yleensä yleisö on täysillä mukana ja tunnelma on lämminhenkinen, Mabe sanoo.