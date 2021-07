Sputnik V -rokotteen ottaminen aiheuttanut yllättävän haitan Venäjällä asuville suomalaisille: Kohdellaan rajalla kuin rokottamattomia, mutta uutta rokotetta ei voi ottaa

Tulevaisuus huolestuttaa

Epävarmuuksien vuoksi Havi lähti muiden suomalaisten kanssa selvittämään, mikäli he voisivat käydä Suomessa ottamassa EU:ssa hyväksyttävän rokotteen. Hänen mukaansa venäläiset tai suomalaiset lääkärit eivät tätä kuitenkaan suositelleet. He olivat huolissaan haittavaikutuksista, joita Sputnik V -rokotteen sekoittaminen toiseen rokotteeseen voisi aiheuttaa.

Rokotteiden sekoittamisen haittavaikutuksista ei tarpeeksi näyttöä

– Niin sanottuja mix & match -tutkimuksia on tekeillä ja ensimmäisiä alustavia tutkimustuloksia on jo julkaistu. Jonkin verran on tullut esille enemmän haittavaikutuksia, kun on ensin annettu adenovirusvektorirokote ja sen jälkeen mRNA rokote.