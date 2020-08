SpaceX:n astronautit laskeutuivat onnistuneesti Atlanttiin – tältä näytti kaksikon paluu maahan: Myös Trumpin kannattajat paikalla

Historiallinen avaruuslento

SpaceX-yhtiön avaruuslento on monella tapaa historiallinen. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun miehitetty yksityisen yrityksen alus kiinnittyi avaruusasemaan. Tämä oli myös ensimmäinen kerta liki kymmeneen vuoteen, kun astronautit kuljetettiin avaruuteen amerikkalaisella avaruusaluksella.

Kapselin luo pääsi myös ulkopuolisia veneilijöitä ja Trumpin lippu liehui

Kun astronautit nostettiin kapselista pois, näyttivät he peukkua kameroille.

SpaceX on sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtajana tunnetun Elon Muskin yritys. Yrityksen pyrkimyksenä on kaupallistaa avaruuslennot. Seuraavan lennon on määrä tapahtua syyskuussa.