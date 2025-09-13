Japanissa on jo liki 100 000 satavuotiasta tai sitä vanhempaa ihmistä, kertoo yleisradioyhtiö BBC viitaten tuoreisiin terveysministeriön julkaisemiin väestölaskentatietoihin.
Valtaosa, eli 88 prosenttia, vuosisadan merkkipaalun saavuttaneista on naisia. Tilastojen mukaan Japanin vanhin nainen on 114-vuotias ja vanhin mies 111-vuotias.
Maan terveysministeri Takamaro Fukuoka onnitteli perjantaina kaikkia satavuotiaita ja kiitti heitä "monista yhteiskunnan kehittämiseen käytetyistä vuosista".
Japanin väestö vanhenee nopeasti, sillä syntyvyys on ollut alhainen jo pitkään eivätkä toistuvat kampanjat sen nostamiseksi ole juuri tuottaneet tulosta.