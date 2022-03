Alexandra ja Niko majoittavat parikymmentä sotaa paennutta ukrainalaisia Vihdissä: "Heillä oli vain vaatteet päällään"

Alexandra ja Niko Ahlqvist ovat maatalousyrittäjiä, joiden tila työllistää ympärivuotisesti kymmenen ukrainalaista ja kesäsesongin aikaan työntekijöitä on noin sata.

– Totta kai se sopi meille. Ensin tuli työntekijöiden perheitä, mutta pian alkoi tulla kyselyjä muiltakin. Ja koska meillä on tarkoitukseen sopivia tiloja, tietenkin autamme.

Spontaani ja yksityinen

– Tähän asti on menty omilla resursseilla ja kyläläisten lahjoitusten varassa, mutta vaikka tilaa on, tarvitaan myös ruokaa ja vaatteita.

Tällä hetkellä Ahlqvistien tiloissa on noin kaksikymmentä sotaa paennutta ihmistä – naisia ja lapsia. Lisää ukrainalaisia odotetaan saapuvan lähipäivinä.

– Edellisvuosilta tutut kausityöntekijät ovat ottaneet yhteyttä ja kysyneet, voiko meille päästä. Totta kai he voivat tulla, sanoo Alexandra Ahlqvist.

Ahlqvisteilla on nyt spontaanisti syntynyt yksityinen Ukrainan sotapakolaisten majoitus.

Tulijat ovat matkustaneet vuorokausikaupalla autoilla, junilla, linja-autoilla ja lopulta laivalla päästäkseen turvaan. Lähtö on ollut nopea ja matka hankala, siksi heillä ei ole ollut matkatavaroita.

– Heillä oli vain päällään olevat vaatteet, kun he tulivat, kertoo Alexandra Ahlqvist.

Rauhallista ja surullista

Ukrainasta tulleet naiset esittelevät toimittajalle kännyköistään kuvia ja videoita kotimaastaan. Uutisista tuttua kuvamateriaalia he esittelevät tyyninä, mutta silmät kostuvat ja ääni sortuu, kun puhelimesta löytyy kuva omasta kodista, johon on osunut ammuksia. Yhteistä kieltä ei ole muutamaa englannin sanaa lukuunottamatta, mutta ei niitä tarvitakaan. Kuvat puhuvat.

– Monet heistä ovat olleet vuosia töissä ulkomailla ja säästäneet kotia varten. Hän on juuri saanut miehensä kanssa ostettua kodin, jossa oli remontti kesken. Nyt Venäjän pommit ovat tuhonneet unelman, kertoo Alexandra Ahlqvist pommituksissa kärsineen kerrostalon kuvaa esittelevän naisen tarinaa.

Toinen näyttää kuvaa sortuneesta rakennuksesta, jossa on sen verran seiniä jäljellä, että sen rakennukseksi tunnistaa.

– My school, hän sanoo.

Opettaja, jonka koulu on tuhottu pommituksissa.

Paperit nopeasti kuntoon

Ahlqvist on huolehtinut siitä, että kaikki heidän tiloissaan asuvat ukrainalaiset ovat ilmoittautuneet viranomaisille. Biometrisellä passilla voi tulla Ukrainasta Suomeen ilman viisumia ja oleskella EU-maassa 90 päivää.

– He arastelevat poliisia, mutta olemme vakuuttaneet, että poliisi on hyvä ja että heidän kannattaa jättää turvapaikka-anomus, sillä silloin he pääsevät pakolaisille tarkoitettujen palvelujen piiriin, sanoo Ahlqvist.