Ukrainalaisilla sotakoneilla on kyky tuhota venäläisiä drooneja yläilmoista käsin.
Sen todistaa Ukrainan ilmavoimien kanssa yhteistyössä toimivan vapaaehtoisen lentoyksikön jäsenen, lentäjä Timur Fatkullin jakama videomateriaali, jossa sotakone tuhoaa venäläisdroonin taivaalta.
Koneeseen on kytketty M134 Minigun -konekivääri. M134 on kuusipiippuinen konekivääri, joka voi ampua 2 000-6 000 luotia minuutissa.
Video näyttää, kuinka lennokki putoaa tulituksen seurauksena nopeasti maahan, ja räjähtää.
Videon on jakanut sosiaalisen median kanavilla Ukrainan armeija.
Ei helppoa paikantaa
Fatkullinin mukaan lähellä Vinnytsjan alueella kuvatusta videosta erityislaatuisen tekee se, että se on kuvattu keskellä päivää.
Fatkullin ohjaa itse videolla näkyvää lentokonetta.
– 95 prosenttia iskuista tapahtuu yöaikaan. Näitä ei ole helppo paikantaa. Yksikkömme operoi 24/7 ja näemme drooneja kuitenkin joka päivä, Fatkullin kuvailee MTV Uutisille.
Fatkullinin mukaan drooneja tuhotessa täytyy osua joko moottoriin, taistelukärkeen tai ohjauslaitteistoon.