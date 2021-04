Sörnaisten vankila lockdownissa joukkoaltistumisen vuoksi – vangit eristyksissä kaksi viikkoa

Kaikki vankilan vangit on asetettu tartuntatautilain nojalla 14 vuorokauden karanteeniin. Päätöksellä pyritään estämään laitosepidemian puhkeaminen vankilassa.

– Eilen ja toissapäivänä ei ole tullut sairastumisia. Tänään on todettu kaksi positiivista tulosta.

Helsingin vankilassa on 312 vankipaikkaa. Henkilöstön määrä on vankilan verkkosivutietojen perusteella noin 175, joista pääosa on valvontahenkilöstöä.