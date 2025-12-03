Kokenut maatalousyrittäjä kuoli viime keväänä jäätyään sonnien ruhjomaksi.

Huhtikuun lopussa maatilalla tapahtui traaginen onnettomuus, kun kokenut yrittäjä oli mennyt sonnien karsinaan yksin. Hän jäi sonnien ruhjomaksi ja sai tämän seurauksena kuolemaan johtaneet vammat, kertoo Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) tiedotteessaan. Yksi sonni painaa keskimäärin 1 000 kiloa.

Tutkintaryhmän mukaan maatalousyrittäjä oli tehnyt kohtalokkaan virheen mennessään yksin sonnien karsinaan. Tilalla mentiin karsinaan yleensä vain sitä siivottaessa ja tämä työ suoritettiin aina yhdessä työparin kanssa.

Työturvallisuudessa parannettavaa

Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan kookas ja voimakas eläin voi käyttäytyä arvaamattomasti.

– Kun tuttujen eläinten kanssa toimitaan pitkään, voi käydä niin, että kokenut hoitaja aliarvioi huomaamattaan eläinten arvaamattomuutta, eikä enää tunnista niiden aiheuttamaa vaaraa, toteaa tutkintaa johtanut työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola tiedotteessa.

Yrittäjien työturvallisuutta ei säädellä eikä valvota samalla tavalla kuin palkansaajien.

Veijolan mukaan yrittäjien työturvallisuutta olisi tärkeää kehittää ja tukea nykyistä monipuolisemmin.