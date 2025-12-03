Runsaat 500 lasta on ilmoittautunut itsenäisyyspäiväjuhlaan.
Pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään valtakunnallista lasten itsenäisyyspäivän juhlaa Helsingissä.
Kansallisoopperaan on kutsuttu jokaisesta Suomen kunnasta kaksi vuonna 2015 syntynyttä lasta.
Runsaat 500 lasta on ilmoittautunut juhlaan. Totuttuun tapaan vieraille on luvassa ohjelmaa, joka sisältää myös yllätysnumeron. Juhlan alussa on kättelyosuus.
Juhlan teemana on tänä vuonna "yhdessä rohkeammin". Juhlan juontavat artistit Christoffer Strandberg ja Berta.