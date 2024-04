Elämäntaparemontin tehnyt Vilma Karjalainen jakoi hämmästyttävän kuvaparin muutoksestaan

Jaksossa selviää, että Karjalainen on unohtanut itsensä lapsiarjen keskellä.

– Koen, että terveyteni on alkanut ehkä eniten reistailemaan sen jälkeen, kun minusta tuli äiti. Se on hullua, koska minusta tuli samaan aikaan myös maailman onnellisin, Karjalainen sanoo jakson alussa.

Melkoinen järkytys Karjalaiselle ja Laukalle on valkoisen sokerin määrä: sitä tulee limujen ja herkkujen mukana Karjalaiselle likipitäen kaksi kiloa yhden viikon aikana.

Jakson lopussa Karjalainen saapuu uudelleen tapaamaan Laukkaa. Hän kertoo, että on ajoittain oppinut laittamaan itsensä ykköseksi.

– Tämä matka on vähän ollut tasapainottelua. Tämä on mielestäni enemmän sopiva, että voin välillä sanoa, että nyt äiti lähtee lenkille, ja välillä annan aikaa lapsille, hän kertoo.

Karjalainen sanoo, että elämäntapamuutoksen myötä hänen arkirytminsä hallinta on parantunut ja hän on aiempaa energisempi.

Ennen ja jälkeen

Karjalainen jakoi jakson julkaisupäivänä Instagram-tililleen ennen ja jälkeen -tyylisen kuvaparin itsestään. Muutos on silminnähtävä. Kuvien välillä on Karjalaisen mukaan 15 kiloa ja useita senttejä. Hän kuvailee tuntevansa olonsa energisemmäksi ja kevyemmäksi, mutta huomauttaa, ettei tärkeintä ole paino, vaan oma olo.

– Kahden lapsen äitinä ei jaksa niinkuin ennen, on normaalia, ettei jaksa liikkua eikä tunne oloaan energiseksi unettomien öiden jälkeen. Kuitenkin, pikkuhiljaa, pieniä muutoksia. Lisää niitä muutoksia omien voimavarojen mukaan itselleen, hän kirjoittaa.

– En ota stressiä liikunnasta, välillä käyn tosi pitkiä aikoja kolme kertaa viikossa salilla, välillä on taukoa.

– Minulla on yleensä kerran viikossa herkkupäivä, jolloin syön jotain pikaruokaa tai herkkua. En enää molempia tai suuria määriä. Joskus on päiviä, jolloin voin syödä nakkeja ja ranskalaisia ja sitten syödä vaikka popparit iltapalaksi. Ihan sama. Oikeasti. Ei ole väliä, se on yksi päivä. Kokonaisuus ratkaisee.