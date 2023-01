Somepersoona Aino Rossi ja Samuel-puoliso: Avioero!

Ex-pari kertoo, ettei kyseessä ole hätiköity päätös, vaan asia on ollut enemmän pinnalla viimeisen kolmen kuukauden aikana. Rossien mukaan he ovat viime aikoina eläneet parisuhteensa kenties parhaita aikoja ja kaikki on ollut hyvin, mutta samalla he ovat yhdessä tuumin todenneet, ettei suhde välttämättä tule pidemmän päälle toimimaan.