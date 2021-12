BB-Late ja tämän kumppani Miira haluavat näyttää somessa, ettei ulkonäkö määritä ihmisen sisintä – umpirakastunut kaksikko paljastaa oudoimmat riidanaiheensa

Laura "Late" Ronkainen oli juuri muuttanut Helsinkiin loppuvuonna 2018. Oli jouluaatto. Ensimmäinen, jonka hän vietti ypöyksin. Yksinolo tuntui ikävältä, ja Ronkainen päätyikin selailemaan ajankuluksi Tinderiä.

Kohdalle osui Miira Nyström. Pyyhkäisy oikealle. Match.

Kaksikko alkoi jutella ja tapaaminen sovittiin heti seuraavalle päivälle. Nyström vaikuttui siitä, miten hymyilevä ja puhelias Ronkainen oli. Ronkainen pisti myös merkille Nyströmin keskustelutaidot, ja lisäksi häntä viehätti deittinsä taito olla läsnä. Kaksikon jutut ja huumori osuivat oitis yhteen.

Nyt, kolme vuotta myöhemmin pariskunnan yhteistä elämää seuraa videopalvelu TikTokissa lähes 30 tuhatta ihmistä. Ronkainen ja Nyström asuvat yhdessä ja omistavat kaksi koiraa. Rakkautensa merkiksi pariskunta on tatuoinut toistensa nimet suurin kirjaimin ohimoilleen.

Ronkainen tuli suurelle yleisölle tutuksi muutettuaan viime syyskuussa asukkaaksi Big Brother -taloon, jossa hän vietti kuukaudenpäivät. Ennen tätä pisin aika, jonka Ronkainen ja Nyström olivat kolmevuotisen suhteensa aikana olleet erossa toisistaan, oli yksi päivä.

Jatkuva oravanpyörämäinen arki sai Ronkaisen naputtelemaan hakemuksen isoveljen valvovan silmän alle. Hän oli paiskinut töitä vuositolkulla, ja halusi kerrankin tehdä jotain itselleen.

– Se on se syvällinen (syy hakemiselle), Ronkainen valottaa.

Lopullinen päätös hakea BB-taloon varmistui kuitenkin eräässä tietyssä tilanteessa.

– Me olimme menossa huoltoasemalle Miiran kanssa, ja (riitelimme) jostakin. Sanoin Miiralle, että voit olla ihan varma, että kun me päästään kotiin niin minä haen BB-taloon ja lähden lomalle sinusta, Ronkainen kertoo nauraen.

Nyström suhtautui Ronkaisen uuteen seikkailuun positiivisesti ja kannustavasti. Hän seurasi kumppaninsa BB-matkaa ruudun välityksellä.

– Laten katsominen oli tosi hauskaa, mutta myös todella jännittävää ja todella outoa. Koska oli tottunut siihen, että toinen on siinä vierellä kotona, ja yhtäkkiä se olikin siellä ruudun toisella puolella, Nyström kuvailee.

Kaksikon jälleennäkeminen kuukauden erossaolon jälkeen oli liikuttava. Tv-kamerat kuvasivat, kun BB-talosta pudonnut Ronkainen juoksi studioon päästyään itkien rakkaansa syliin. Nyström kuvailee fiilistensä olleen ”sanoinkuvailemattoman ihanat”.

– Kyllä se oli ihan siis niin hyvä fiilis, kun voi olla, hän kertoo.

Riitojen aiheina kadonnut deodorantti ja kengät oven edessä

Nyström kertoo kaksikon parisuhteen kasvaneen ja vahvistuneen vuosien varrella heidän kerryttämänsä elämänkokemuksen myötä. Suhteen alun haparoinnit ja epävarmuudet ovat taaksejäänyttä elämää.

Parisuhde on synnyttänyt Ronkaiselle halun kehittää ja työstää itsessään niitä piirteitä, joita hän ei välttämättä pidä niin positiivisina.

– Miira on ollut ihminen, jonka vuoksi mä olen halunnut kehittyä ja kasvaa, Ronkainen sanoo.

Nyström pitää Ronkaisen parhaana piirteenä hänestä huokuvaa lämpöä ja välittämistä.

– Ja se, että (häntä) oikeasti kiinnostaa miten vaikka minulla menee, hän jatkaa.

Ronkainen puolestaan rakastaa kumppanissaan eniten sitä, miten aidosti hän osoittaa rakkauttaan.

– Ja mä rakastan Miirassa sitä piirrettä, kuinka kohtelias hän on, Ronkainen lisää.

Kaksikon lähes siirappinen rakkauskupla ei kuitenkaan ole erimielisyyksille immuuni. Kun suurempia riidanaiheita ei usein ole, täytyy kaksikon välillä kinastella joutavista.

– Ihan oikeasti ollaan riidelty siitä, että kun deodorantti ei ollut vessassa ja Late oli jättänyt sen keittiön pöydälle. Mä olin aivan raivona. En päässyt tän asian yli, Nyström nauraa.

– Ja siitäkin on tullut (riitaa), kun minä jätän oven eteen kengät, Ronkainen jatkaa.

– Joo kyllä, eteisen oven eteen, ettei pääse ulos ovesta. Siinä on aina kengät edessä, Nyström komppaa.

"Se miltä näytät ei määritä sitä minkälainen olet"

Nyström ja Ronkainen ovat tatuoineineen näyttävä pari. Kaksikko saakin massasta poikkeavan ulkonäkönsä vuoksi paljon katseita ja kommentteja.

– Ei meidän tarvitse mennä kuin tekemään normaaleja ostoksia, niin sielläkin (tuijotetaan). Kyllä se on vielä vuonna 2021 että (kun) näyttää tältä, niin kuitenkin niinkin muka erikoista ihmisten mielestä, Ronkainen kertoo.

Kaksikko on jo tottunut heihin kohdistuneisiin katseisiin. Nyström sanoo, ettei enää kiinnitä niihin suurempaa huomiota. Ronkainen kertoo, että mikäli hän saa ulkonäköönsä kohdistuvia negatiivisia kommentteja, pyrkii hän viestimään omalla olemuksellaan, ettei ulkonäkö määritä ihmisen sisintä.

– Se on meille tosi tärkeää ajaa sitä asiaa, että se miltä näytät ei määritä sitä minkälainen olet, hän kertoo.

Nyström komppaa kumppaniaan jatkaen, että he saavat myös paljon positiivisia kommentteja ulkonäöstään. Aina ihmiset eivät tuijota ilkeyttään, vaan kyse on usein puhtaasta kiinnostuksesta.

– Monesti on ollut tapauksia, kun ihminen katsoo pitkään, ja sitten hän uskaltautuu vasta sanomaan, että vautsi, sulla on hienot tatuoinnit, Nyström kertoo.

Pariskunnalla on paljon keskenään samankaltaisia tatuointeja. Aikaisemmin mainittujen nimitatuointien lisäksi heidän päälakiaan koristavat tismalleen samanlaiset kuvat. Ronkainen sanoo, ettei voi kieltää tatuointien samankaltaisuuden perustuvan osittain tietoiseen päätökseen.

– Haluttiin tietoisesti, että tulee samanlaiset päätatuoinnit. Meillä on paljon kuitenkin eri tatuointeja, mutta on se ollut myös tietoista, että on lähtenyt rakentumaan semmoinen samanlaisuus, hän kuvailee.

Samankaltaisten ulkoisten piirteidensä vuoksi Nyström ja Ronkainen sekoitetaan usein toisiinsa. Nyströmille on esimerkiksi tarjottu baarissa juomia, kun häntä on luultu Ronkaiseksi.

– Ja se aito hämmennys, kun mä käpytän siihen viereen, Ronkainen nauraa.

Asioiden normalisointia ja muiden rohkaisemista

Pariskunta jakaa elämästään pieniä välähdyksiä videopalvelu TikTokiin. Lisäksi he kertovat kuulumisistaan muun muassa YouTubessa. Kaksikon somessa saama palaute vaihtelee applikaatiosta riippuen.

– TikTokiin on ehkä alustana helpompi laittaa negatiivisia kommentteja. Esimerkiksi Instagramissa ei tule negatiivista käytännössä ollenkaan. Se on ehkä helpompi alusta, mutta kyllä pääsääntöisesti (kommentointi) on positiivista TikTokinkin puolella, Nyström kertoo.

Kaksikko intoutui perustamaan yhteisen TikTok-tilin osittain viihteen vuoksi ja osittain normalisoidakseen tabumaisina pidettyjä asioita. Nyström ja Ronkainen haluavat viestiä oman representaationsa kautta, että on ok esimerkiksi kuulua seksuaalivähemmistöön tai olla kalju nainen.

– Jos voit pienelläkään jutulla tuoda niitä vielä näkyvämmiksi, että hei, tämä on ok, nämä jutut ovat ok, ne ovat normaaleja, niin se on innostanut ja palaute on ollut ihanaa. Jengi on ollut, että hienoa, että teette tätä, Ronkainen sanoo.

Tärkein viesti, jota Nyström ja Ronkainen haluavat sosiaalisessa mediassa välittää, mainittiin jo aikaisemmin. Se, miltä näytät ei kerro kaikkea mitä olet. Ronkainen sanoo, ettei ulkonäkö määritä esimerkiksi sitä, kuinka hyvä tyyppi tai menestynyt joku on.

– Ja just myös nämä seksuaalivähemmistön jutut ovat niin sydäntä lähellä, että niitä on ihana tehdä ja tuoda (esille), hän lisää.

Pariskunnan mukaan paras palaute, jonka he voisivat sosiaalisessa mediasta saada olisi, että he ovat rohkaisseet jotakuta olemaan enemmän oma itsensä.

– Ja niitä kyllä tuleekin ajoittain, että ”olen saanut rohkeutta olla oma itseni”. Se on ihana kuulla, koska tärkeintähän on sinä itse ja se, että sinulla itselläsi on hyvä olla, Nyström toteaa.