Nyt myös Britney Spears kommentoi avioeroaan: "En kestänyt enää kipua"

Torstaina 17. elokuuta uutisoitiin, että Sam Asghari on hakenut avioeroa puolisostaan pop-tähti Britney Spearsista vain noin vuosi parin avioitumisen jälkeen.

Spears kommentoi parin eroa sosiaalisessa mediassa lauantaiaamuna 19. elokuuta Suomen aikaa. Hän jakoi Instagram-tililleen tanssivideon, jonka kuvatekstikenttään hän on purkanut eroon liittyviä ajatuksiaan.

– 6 vuotta on pitkä aika olla jonkun kanssa, joten olen hieman järkyttynyt, mutta… en ole täällä selittämässä miksi, koska se ei kuulu kenellekään muulle! Mutta rehellisesti en kestänyt enää kipua, Spears jatkaa kirjoitustaan.

– Olen leikkinyt vahvaa ihan liian pitkään ja Instagramini saattaa näyttää täydelliseltä, mutta se on kaukana todellisuudesta, ja luulen, että me kaikki tiedämme sen! Haluaisin kovasti näyttää tunteeni ja kyyneleeni liittyen siihen, mitä todella tunnen, mutta jostain syystä minun on aina pitänyt piilottaa heikkouteni, hän kirjoittaa.